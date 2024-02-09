أبو العز: مجلس الزمالك الحالي يعشق النادي بعيدا عن المناصب

أكد عمرو أبو العز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه عقد جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق من أجل الاتفاق على كافة الأمور الإدارية التى تخص الفريق.

وقال أبو العز في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "تم الاتفاق مع مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب على صرف مكافآت الفوز خلال الفترة المقبلة في نفس الوقت للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي حتى لا يكون حساسية بين الجميع".

وأضاف: "مجلس الزمالك الحالي يعشق النادي بعيدا عن المناصب ويريد خدمة النادي وأعضاء الجمعية العمومية".