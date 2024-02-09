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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بلوجر استولت على مليار جنيه في شهرين..حكاية أكبر عملية نصب إلكتروني|القصة كاملة

صدى البلد

اتخذ الكثير من الشباب والمواطنين في الأونة الأخير من التجارة الإلكترونية باب لكسب الاموال، حتى تداخل بينهم المخادعين والمحتالين، بطرق نصب مختلفة، لتكن أحدثهم قيام بلوجر شهيرة تُدعى سلمى الغزولي، باتباع سيناريو جديد للخداع، لتحصل باسلوبها على مليار جنيه في شهرين فقط.

تمكنت بلوجر تُدعى سلمى الغزولي من خداع ما يقرب من 2000 سيدة، من خلال التجارة الإلكترونية، والحصول على أموالهن، التي بلغت قيمتها مليار جنيه، في شهرين فقط، الأمر الذي أثار ضجة واسعة، واشتهرت القضية بـ «أكبر عملية نصب في التاريخ»…

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حكاية أكبر عملية نصب إلكتروني في التاريخ 

تعتبر البلوجر سلمى الغزولي، فتاة من قرية محلة سبك، بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بدأت قصتها عندما قامت بتدشين صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم «عالموضة»، وتخصصت الصفحة في مجال ملابس وإكسسوارات النساء.

تمكن سلمى الغزولي من خلال مجال عمل صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي، باستقطاب الآلاف من تجار الملابس والسيدات اللاتي يردن العمل في مجال الملابس عبر الإنترنت « أونلاين».

تخطيط مدروس 

لم تكتفي سلمى باستقطاب التجار الراغبين في العمل بمجال التجارة الإلكترونية، بل توسع نطاق عملها وراحت تبحث عن صفحات البلوجر والإنفلونسرز المشاهير، لتُعلن عند صفحاتهم عن نشاطها، لتتمكن من جذب المذيد من الضحايا.

مرت سنوات من التخطيط المدروس للإيقاع بالضحايا، حتى بدأت سلمة الغزولي في تنفيذ فكرتها بعملية النصب الإلكتروني الأكبر في التاريخ، حتى قامت بالاشتراك مع إحدى شركات الشحن في المملكة العربية السعودية لجلب طلبات من موقع الموضة الشهير « شي إن».

النصب من خلال كوبونات التخفيض

استغلت البلوجر سلمى الغزولي قرار وقف التعامل بالفيزا الإلكتروني في عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت، وقامت تنفيذ فكرتها لسرقة الملايين من الجنيهات من ضحاياها، حيث عرضت على تجار الملابس، والسيدات الراغبات في زيادة دخلهم من خلال العمل عبر الإنترنت، فكرة الكوبونات.

بمجرد أن عرضت سلمى الغزولي فكرة الكوبونات على التجار، كبديل للدفع من خلال الفيزا الإلكتروني، اعتبرتها السيدات بديل جيد، حيث طرحت سلمى وشركائها كوبونات مخفضة لشراء الملابس والإكسسوارات من موقع «شي إن»، ويتراوح سعر الكوبون من 15 إلى 19 ألف جنيه.

قدمت سلمى الغزولي الكوبونات بأسعار مخفضة، الأمر الذي ساعد على جذب الكثير من الضحايا، حيث قام البعض بشراء 100 كوبون، وأخرون أشتروا 50 كوبون فأقل، حتى بلغ عدد ضحاياها 2000 سيدة، تمكنت من جمع مليار جنيه منهم.

هروب سلمى الغزولي

بمجرد شراء كوبونات التخفيض التي أطلقتها سلمى الغزولي، انتظر أصحاب الكوبونات من البلوجر استلام الطلبات التي قاموا بحجزها، إلا أنه كان هناك تأخير واضح منها بحجة وجود الكثير من الطلبات، إلا أنها قامت بإغلاق صفحتها عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأغلقت تليفونها الخاص وهربت بالأموال.

بدأت عمليات البحث عن سلمى الغزولي، إلا أن الضحايا لم يتمكنوا من العثور عليها في أي مكان، فقاموا بتحرير بلاغات في مركز شرطة أشمون.

القبض على سلمى الغزولي وشقيقها

تمكنت الجهات المعنية من إلقاء القبض على سلمى الغزولي وشقيقها في أحد الكمائن في مدينة نصر بالقاهرة، وتم ترحيلها وشقيقها إلى مركز أشمون وبدء التحقيقات معها.

عملية نصب إلكتروني سلمى الغزولي البلوجر فيسبوك عالموضة الأنفلونسرز شي إن مدينة نصر

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