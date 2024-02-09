زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خطفت ميرفا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، انظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "ميرفا" بإطلالة جريئة، مرتدية بادى مجسم وبنطال ليجن باللون الاسود، واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها ونالت الصور، إعجاب الكثير من محبيها ومتابعيها.



وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ و إطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالي من خلال إطلالاتها التي تظهر بها.