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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يشيد بـ سامسون.. ناقد رياضي يكشف موقف زيزو من الرحيل عن الزمالك

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي محمد خيري عن إعجاب جوزيه جوميز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بـ عبد الله السعيد، الوافد الجديد للفارس الأبيض، إلى جانب سامسون، مؤكدا أن الأخير متحرك ولماح.


قال الناقد الرياضي محمد خيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" جوميز بدأ العمل في الزمالك ووضع قواعده ، طلب برؤية اللعيبة الجديدة والشباب".


أضاف محمد خيري:" النهاردة عمل مباراتين، الأول كان مع فريق الشباب ولعب فيها عبد الله السعيد وشيكابالا، وتعرض أحمد حمدي لإصابة، وإن شاء الله يكون متواجد في مباراة الإسماعيلي".

تابع محمد خيري:" جوميز سعيد بـ عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وزياد كامل، ومعجب جدا بـ سامسون، يرى أنه متحرك ولماح".


أوضح محمد خيري:" الونش سيسافر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الصليبي، كل لاعبي الزمالك تحدثوا معه وطالبوه بالصبر وشجعوه من أجل رجوعه سريعا، الونش تسرع في العودة بعد إصابته بالرباط الصليبي".


أكمل محمد خيري:" هناك 3 مباريات ودية سيخوضها لاعبو الزمالك الفترة المقبلة".


أتم محمد خيري بالحديث عن موقف أحمد سيد زيزو ومسألة بقائه أو رحيله عن القلعة البيضاء الفترة المقبلة، قائلًا:" زيزو من الأعمدة الأساسية في الزمالك، حسين لبيب أخبره أنه لن يتم التفريط فيه الفترة المقبلة إلا إذا تم التعاقد مع لاعب قوي في نفس المركز مثل مصطفى فتحي".


 

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