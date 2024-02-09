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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني.. آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

رجوة زوجة الأمير
رجوة زوجة الأمير الحسين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

البيض غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات عالية الجودة، وهو مصدر غذائي غني بالعناصر الغذائية، قد يتعرض بعض الأشخاص لعواقب سلبية إذا تناولوها بشكل متكرر، من المهم أن نتذكر أن الأشخاص المختلفين قد يستجيبون بشكل مختلف وأنه لن يحصل الجميع على نفس النتائج.

سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني يثير الجدل| شاهد

خطفت  رجوة  زوجة ولي العهد الأردني الأنظار، وذلك  خلال حضورها حفل العائلة الملكية في الأردن  بمرور 25 سنة على تسلّم الملك عبدالله الثاني مهامه الملكية.

بإطلالة كلاسيك.... شاهيناز تستعرض أناقتها| شاهد

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد من أحدث ظهور لها.

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

تصدرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها برفقة ابنتها جيهان.

 

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