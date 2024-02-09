نكشف تفاصيل الخطة الفرنسية لمنع الحرب الإسرائيلية علي لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية خطة فرنسا "لمنع الحرب" عل لبنان والتي تتمثل في انسحاب حزب الله 10 كلم من الحدود وكذا سحب أسلحة الحزب من جنوب الليطاني.

وتضمنت الخطة الفرنسية انطلاق مفاوضات حول الحدود باستثناء مزارع شبعا بجانب نشر آلاف الجنود اللبنانيين وقوات اليونيفيل لتأمين الحدود.

وذكرت صحيفة الأخبار وفد فرنسي ضمّ كلاً من المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الفرنسية فريدريك موندوليني، المدير العام للعلاقات الدولية والإستراتيجية في وزارة الدفاع أليس ريفو، نائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية إيمانويل سوكه، إضافة إلى مسؤولين من الاستخبارات الخارجية الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الوفد التقى رئيسَي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي إضافة إلى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بمشاركة السفير الفرنسي في بيروت هيرفي ماغرو.



وناقش الوفد الفرنسي تفاصيل المقترحات التقنية الخاصة بحلّ خاص في الجنوب، لا يبقي الجبهة فيه مفتوحة ربطاً بغزة، وأن الفرنسيين حملوا أفكاراً بعدما حصلوا على أجوبة إسرائيلية تتعلق بكيفية إدارة المنطقة الحدودية".

وقالت المصادر ان الوفد الفرنسي حمل مشروع اتفاق أمني يتطلب تراجع المقاومة إلى الخلف، بما يسمح بعودة المستوطنين إلى الشمال في إسرائيل".

وحذرت الوفد من ان دولة الاحتلال تفكر جدياً بشن حرب على لبنان في حال تعذّر الحل السياسي قريباً.

وعرض الفرنسيين خطوات يُمكن أن تؤدي إلى خفض التصعيد وصولاً إلى وقف العمليات في الجبهة الجنوبية باعتبار أن هذه الخطوات من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القرار 1701، من بينها تراجع جزئي يحصل على جانبَي الحدود، مثل أن يتراجع حزب الله مسافة تراوح بين 8 و10 كيلومترات من الحدود مقابل سحب إسرائيل بعض من قواتها المنتشرة على الحدود إلى عمق مشابه".