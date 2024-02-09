التضامن تبدأ اختبارات المرشحين للإشراف على حج الجمعيات أخر فبراير

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموسم الحج مبكرا حيث ستجرى اختبارات للمتقدمين للاشراف على حج الجمعيات نهاية الشهر الجارى .

وقال ايمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج ، سيتم عقد الاختبارات التحريرية الإلكترونية والمقابلات الشخصية للمرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية موسم 1445هـ - 2024م، أواخر شهر فبراير الجاري، وذلك لاختيار 175 مشرفا من 600 مرشح هم إجمالي المتقدمين على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hijjfoundation.com.

وأضاف عبد الموجود - في تصريحات له إنه فور الإعلان عن نتائج المرشحين للإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام، سيتم عقد برامج تدريبية لتأهيل المشرفين، وذلك من خلال ورش عمل شاملة لكل المراحل التي يمر بها عمل المشرف.



وأوضح أن البرامج التدريبية تشمل تدريب المشرفين على كيفية التعامل مع الحجيج، وتعريفهم بالمهام التي يقوم بها المشرف منذ اختياره وحتى عودة الحجاج، بالإضافة إلى التدريب على المعلومات الدينية والطبية والسلوكية المتعلقة برحلة الحج وسيتم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا من بين الفائزين والذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية.