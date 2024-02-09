تحذير خطير من يونيسف حول تصاعد الصراع في رفح

حذرت منظمة يونيسف، اليوم الجمعة، من أن تصعيد القتال في رفح قد يودي بحياة الآلاف حيث يوجد بها أكثر من 600 ألف نازح.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف إن تصعيد القتال في رفح سيمثل "تحولا مدمرا آخر" في الحرب وقد يؤدي بحياة الآلاف.

وتابعت: " ندعو جميع الأطراف بشكل عاجل الى وقف التصعيد في رفح حيث يوجد أكثر من 600 ألاف نازح في العراء".

وأضافت أن عدد النازحين في رفح أكثر مما ذكر بكثير.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إن رفح "تحت تهديد خطير"، مشيراً إلى أن أكثر من نصف سكان غزة "محشورون" في هذه المدينة، على الحدود المصرية.

وأضاف جوتيريش أن النازحين في رفح "ليس لديهم مكان يذهبون إليه"، مؤكداً أن "الوضع يزداد سوءاً في غزة، وفوق الموت والدمار تلحق المجاعة والمرض الضرر بالفلسطينيين".

وشدد جوتيريش على "الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "لا يتفق مع السياسات الإسرائيلية بشأن المستوطنات"، لأنها "تقوض حل الدولتين".