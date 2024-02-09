صحف الإمارات| إسرائيل تكثف قصف رفح .. بايدن: الرد العسكري لـ تل أبيب ضد غزة «جاوز الحد».. بوتين: هزيمة روسيا في أوكرانيا مستحيلة

الإمارات: قلقون من الاعتداءات على الملاحة البحرية

روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات

الشرطة السويسرية تقتل رجلاً احتجز رهائن داخل قطار

الغلاء والجوع والأمراض تلاحق نازحي الحرب في السودان

بلينكن يختتم جولته الخامسة.. وصفقة هدنة غزة مجمدة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، أفادت صحيفة الامارات اليوم بلقاء الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أمس الخميس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وبحث معه مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.



وأكد الدكتور أنور قرقاش، خلال اللقاء، دعم دولة الإمارات للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.

فيما أشارت صحيفة الوطن إلى ما قاله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة: "أهنئ الرئيس إلهام علييف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة أذربيجان نحو مزيد من التقدم والنماء، وأتطلع إلى مواصلة العمل المشترك معه لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع قاعدة المصالح المتبادلة لمصلحة البلدين وشعبيهما".



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الاتحاد أن النازحون السودانيون من مناطق القتال يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، حيث الغلاء والجوع والأمراض، ويقول أحد النازحين الذي فر بعائلته من مناطق القتال في ولاية الجزيرة وسط السودان إلى مدينة بورتسودان شرقاً، أنه لم يكن يعلم أنه على موعد مع حرب من نوع آخر في تلك المدينة الساحلية، وهي الغلاء الطاحن في أسعار السلع والخدمات، ليستنزف كل ما بحوزته من مبالغ في أيام معدودة.



وباتت الخيارات شبه منعدمة أمام النازحين في ظل اضطراب غالبية المدن السودانية، بينما نفدت كل المدخرات خلال رحلات نزوحهم المتعددة، بحثا عن النجاة، لكنهم اصطدموا بواقع قاس في هذه المدينة.

وقالت صحيفة الخليج إن الجيش الإسرائيلي كثف، أمس الخميس، ضرباته على رفح، الأمر الذي ضاعف المخاوف على مصير أكثر من مليون فلسطيني تضيق بهم هذه المدينة جنوبي قطاع غزة، فيما يقول النازحون القادمون من مناطق مختلفة من القطاع إلى رفح، إنهم سيواجهون مصيرهم ولن يغادروا غزة، في وقت تؤكد فيه أوساط دبلوماسية أن إقدام إسرائيل على اجتياح المدينة المكتظة على الحدود المصرية، سيفجر أزمة مع مصر، بينما حذرت الولايات المتحدة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون «كارثة».

ومع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الخامس رسمياً في يومها ال125، أفاد شهود عيان ومصادر طبية باستهداف قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، خصوصاً مدينة رفح.



وأشارت صحيفة البيان إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح، الخميس، إلى أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة «جاوز الحد»، وأضاف أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض «أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد».

وأضاف أنه يضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

فيما أشارت الخليج إلى اختتام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، جولته الخامسة في الشرق الأوسط، داعياً إلى هدنة تسمح بإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، فيما اجتمع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة صفقة التبادل، بالتزامن مع اجتماع في القاهرة شاركت فيه «حماس» حول الهدنة، بينما دعا مسؤول مصري جميع الأطراف إلى إبداء بمرونة.

وفيما باتت الصفقة مجمدة، ناقش وزير الخارجية الأمريكي، أمس الخميس، سبل تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة مع مسؤولَين معتدلَين في حكومة الحرب الإسرائيلية غداة رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالب «حماس». والتقى بلينكن في تل أبيب، بيني غانتس وغابي آيزنكوت القائدين العسكريين السابقين اللذين انضما إلى حكومة نتنياهو الخاصة بالحرب بعد هجوم السابع من أكتوبر.

دوليا، أبرزت صحيفة البيان تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة طويلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس أنّ هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا "مستحيلة".

واستمرت هذه المقابلة الموجّهة إلى الجمهور الأمريكي والغربي أكثر من ساعتين وبدت في أحيان كثيرة أشبه بدرس في مادة التاريخ.

وقد شدد الرئيس الروسي خلالها على أنّه من غير الوارد لبلاده أن تغزو بولندا أو لاتفيا، لافتا الى أنّ موسكو "ليست لديها أيّ مصالح" في هذين البلدين.

وقال بوتين للصحفي في صالة كبيرة حيث كانا يجلسان وجها لوجه "حتى الآن كانت هناك صيحات وأصوات تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة".

أوضحت صحيفة الخليج اعلان الجيش الروسي، اعتراض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الجمعة، في اتجاه أربع مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود، فيما أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 10 من أصل 16 مسيرة استهدفت خاركيف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه «تم إحباط محاولة نظام كييف شنّ هجوم ضد مواقع على الأراضي الروسية باستخدام 19 طائرة مسيّرة».

وأوضحت «اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمّرت المسيّرات في مناطق كورسك (2) وبريانسك (5) وأوريل (4) وكراسنودار (2)، وفوق البحر الأسود (6)».

ومن جانبه قال الجيش الأوكراني، الجمعة، إن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمّرت الدفاعات الجوية عشراً منها.

وقالت السلطات المدنية الأوكرانية، إن الطائرات المسيرة دمرت «البنية التحتية المدنية فقط» في منطقة خاركيف الشرقية، ما أدى إلى إصابة شخص واحد.



وأفادت صحيفة الاتحاد بأن الشرطة السويسريةقتلت، مساء أمس، منفّذ عملية احتجاز رهائن على متن قطار في غرب سويسرا، وتمكنت من إطلاق سراح الرهائن الـ15 دون أن يصابوا بأذى.

ورجّح المتحدث باسم الشرطة جان كريستوف سوتيريل، أن يكون محتجز الرهائن «طالب لجوء» كان يحمل فأساً وسكيناً، دون معرفة دوافعه.

وشدد المتحدث على أن هوية محتجز الرهائن لا تزال محجوبة، إلى حين إجراء كل الفحوص اللازمة.