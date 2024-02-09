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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: رفع 31 ألف طن قمامة ونواتج هدم ومتابعات ميدانية لمنظومة النظافة

رفع مخلفات القمامة
رفع مخلفات القمامة

تابع  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  أداء جهود الإدارة العامة لشئون البيئة  بالديوان العام في رفع القمامة ونواتج  الهدم  ، حيث تم رفع ما يزيد عن  31 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر يناير الماضي بنطاق المحافظة  للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة.


حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة  بالمحافظة بأنه تم رفع  31 ألف و 885 طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر يناير الماضي بواقع 3 آلاف و 205 طن مخلفات قمامة ونواتج الهدم بنطاق حي شرق ، 3 ألاف و 445 طن بنطاق حي غرب شبين الكوم ، كما تم رفع 880 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة  3 آلاف و 559  طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وفي مركز ومدينة بركة السبع تم رفع ألف و160 طن ، و 5 ألاف و 130 طن بمركز ومدينة منوف ،  فيما تم الانتهاء من رفع 5 آلاف و 790 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، فيما تم رفع 920 طن بمدينة سرس الليان ، ورفع ألفين و 34 طن بمركز السادات و 3 آلاف 59 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون  ، لافتاً إلى رفع ألفين و 703 طن من مركز ومدينة شبين.

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وأشار محافظ المنوفية  إلى أن هناك متابعات مستمرة وبصفة دورية لمنظومة إدارة وحدة المخلفات الصلبة وتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن المنوفى ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة ومتابعة رفع تجمعات القمامة من أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة ، وكذا المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

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