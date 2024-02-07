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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مطلب أهالى شوشاى وجسر دروة بأشمون

لقاء المواطنين مع
لقاء المواطنين مع محافظ المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي منطقة زيان بشوشاي وشارع المصطفى بجسر قرية دروة بأشمون بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، والعرض عليه.

 جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم .

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كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزير الري بشأن طلب أهالى عزبة الحدادة بقرية الحامول بمنوف بالموافقة على تغطية الترعة أمام مسجد التوبة ووضع مواسير لمرور المياة على نفقتهم الخاصة بهدف إضفاء مظهر جمالى وحضاري للمنطقة وحفاظا على صحة المواطنين ، وذلك استجابة لمطلب الأهالى.

 ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية قرية البندارية بتلا يتضرر من تعدي أحد الجيران على ملكيته الخاصة بالمخالفة للقانون ، وكذا فحص الشكوى الخاصة بمركز شباب قرية كفر أبورقبة بأشمون وذلك بالتنسيق مع إدارة المجالس والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

وخلال اللقاء ، أمر محافظ المنوفية  بصرف مساعدات مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية مراعاة لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، وذلك فى إطار اهتمام المحافظة بتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الحالات الإنسانية توفير حياة كريمة محافظ المنوفية

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