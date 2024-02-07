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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اليوم الأربعاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1445هـ الذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم

 كما حضر الاحتفال محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب مدير مديرية الأوقاف ، والدكتور خالد عبدالسلام وكيل المديرية وعدد من رجال الدين والدعوة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة الشيخ مدير مديرية الأوقاف الذي أشار إلى أن رحلة الإسراء والمعراج كانت مليئة بالأحداث المهمة والاعجازية ، حيث أسري رب العالمين جلت قدرته وتعالت عظمته بنبي الرحمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من المسجد الحرام الي المسجد الأقصى الذي بارك حوله ، ومنه عُرج إلى سدرة المنتهي في الحضرة الإلهية ليفيض علينا جميعاً برحمته وعظيم مغفرته و لنستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة ، لافتاً إلى ضرورة استغلال تلك المناسبات العطرة للاستفادة من المعاني النبيلة والتأسى بأخلاق النبي في جميع معاملاتنا وحياتنا اليومية.

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من جانبه قدم محافظ المنوفية أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي وللقيادات التنفيذية وجموع أهالي وأبناء شعب المنوفية بمناسبة ذكري الاسراء والمعراج ، داعياً المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى مصرنا الحبيبة هذه الأيام بالخير والازدهار.

 وأكد على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى المجالات لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة .

وعلى هامش الاحتفال كرم محافظ المنوفية عدد من الأئمة والواعظات ومنحهم شهادات تقدير لاختيارهم ضمن لائحة الشرف - دورة قادة فكر لعام 2023.

ووجه بصرف مكافأة مالية لهم تقديراً لتميزهم الوظيفي وتفوقهم في النشاط الدعوي ، مؤكداً على دعمه الكامل للدعاة والأئمة لدورهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وصحيح الإسلام.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإسراء والمعراج مسجد الرؤوف الرحيم مديرية الأوقاف مدينة شبين الكوم

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