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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية .. ضبط 7 أطنان مواد غذائية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

ضبط مواد غذائية في
ضبط مواد غذائية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف شن الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة بمختلف المركز والمدن والقرى لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين  ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين وذلك بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


تمكنت مباحث التموين والأجهزة المعاونة من خلال حملاتها الموسعة بنطاق المحافظة من ضبط  ٧ طن مواد غذائية تموينية وردة مدعمة قبل بيعها بأعلى من سعرها الرسمي بالسوق السوداء بمركزي تلا و الباجور.

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حيث تمكنت من ضبط ما يزيد عن 2 طن ونص ردة مدعمة من قبل الدولة ،  بمخزن أعلاف بمركز ومدينة تلا ، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء بأعلى من سعرها الرسمي ، وفي مركز ومدينة الباجور تمكنت من ضبط عدد من السلع التموينية بواقع 3 طن مكرونة وطن أرز و50 كرتونة زيت ، قبل بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق ،  وتم تحرير محاضر بالوقائع والتحفظ على المضبوطات ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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