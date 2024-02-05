بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

اعتمد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول.

واعلنت النتيجة علي المواقع الرسمية لمحافظة المنوفية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك علي الرابط التالي:

وجاءت نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88,73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و 971 طالب .



كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب ، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب .

