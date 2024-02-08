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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف دعم مالي لذوي الهمم للمشاركة في مهرجان البيسبول

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم، بمكتبه بالديوان العام، وفدا من ذوي الهمم وقصار القامة من أبناء المحافظة .

وقرر المحافظ صرف دعم مالي وذلك علي هامش تنفيذ مهرجان المنوفية للبيسبول  للصم وضعاف السمع وقصار القامة والمقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الجاري بالصالة المغطاة لجامعة المنوفية .

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وأكد دعمه الكامل والمستمر لتلك الفئات لمساعدتهم في ممارسة الرياضة لتعميق وصقل قدراتهم ودمجهم فى المجتمع ولما يمتلكونه من إبداعات ومواهب وابتكارات تساهم في خدمة بلدهم  كونهم نماذج يحتذي بها في العزيمة والإرادة والتحدي كما أمر المحافظ صرف مساعدة مالية لأحد الحالات الإنسانية من ذوي الهمم مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة لمساعدته علي تحمل أعباء المعيشة .

وأعرب  الحضور عن سعادتهم البالغة لدعم محافظ المنوفية لهم، مقدمين الشكر والتقدير لحرصه وتواصله الدائم مع ذوي الهمم ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة لتلبيتها، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لهم.

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