الأخدود الملون بطابا جنة الطبيعة.. صور

يجذب الأخدود الملون في طابا عشاق الطبيعة بألوانه الزاهية الأصفر والأرجواني والأحمر الذهبي وصخوره النادرة فهو يعتبر جنة الطبيعة ويرتفع الأخدود الملون ما بين 40 إلي 80 مترا ويعد من عجائب محمية طابا.

الأخدود الملون يشكل أجمل لوحات جمالية يعجز الفنانون التشكيليون علي مستوى العالم بعمل مثلها لأنها من صنع الخالق العظيم لوحات من الحجر الملون في للكانيون الملون في محمية طابا.

الكانيون الملون في طابا يجذب آلاف السياح سنوية لزيارته لأنه يمثل طبيعية جيولوجية لا مثيل لها علي مستوى العالم.

يقول المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع والخبير السياحي، إن الوادي الملون من العجائب الطبيعية في جنوب سيناء، مشير إلى أنه يتميز بجمال فريد من نوعه ويمكن زيارته من طابا موضحا والوادي يتكون من متاهة كبيرة من الصخور الرملية الملونة بألوان زاهية مثل الأصفر والأرجواني والأحمر والذهبي والبرتقالي.

وتابع سليمان أن هذه الألوان في الصخور تبهر السياح فهم يشاهدونها كلوحات فنية رائعة الجمال.

وأضاف إيهاب فريد الخبير السياحي بجنوب سيناء إن ارتفاع الصخور في بعض الأماكن من الوادي الملون تصل من 40 إلي 80 مترا، مشيرا إلى أن السياح يستمتعون بتسلق الصخور لأنها تتشكل بانحناءات وارتفاعات متباينة ومن بينها الصخور اللامعة والملونة والتي تكونت منذ آلاف السنين بفعل مياه الأمطار وعروق الأملاح المعدنية.

ووصف فريد الصخور بأنها لوحات الفنية علي الحوائط الضيقة المنحدرة والتي تتسم بالجمال الخلاب، كذلك الجبال والتكوينات الصخرية المنحدرة ذات جمال فريد، مشيرا إلى أن رحلة استكشاف هذا للكانيون تعتبر نزهة في الطبيعة الخلابة داخل محمية طابا لجميع الأعمار.

وأكد حسام أحمد صاحب مخيم سياحي أن الكانيون الملون يحتوي على منطقة بها عدد كبير من أشجار النخيل التي تثير إعجاب السياح من مختلف الجنسيات.

[[system- code: ad: autoads]]



وأضاف أحمد أن الرحلة لا تخلو من المغامرة فعند نقطة معينة يجب عليك أن تزحف من خلال فتحة ضيقة، عند تلك النقطة يكاد جانبا الوادي أن يلامسا بعضهما تقريبا بالإضافة إلى وجود صخرة ضخمة تسد الطريق يبدو وكأنها سقطت منذ آلاف السنين، تاركة فتحة ضيقة أسفلها تكفي لمرور شخص واحد.

وكشف رام بدوي أحد المنظمين لرحلات للكانيون الملون أنه في الجانب الآخر من الكانيون الملون فإن الأرض في الوادي تبدأ في الارتفاع تدريجيا مرة أخرى، وبعد عدة دقائق تبدأ عقبة أخرى في الظهور، حيث إن أفضل طريقة للتعامل معها هو أن تقوم بالتأرجح حول صخرة ضخمة لكي تتزحلق متران إلى أسفل أو يمكنك ببساطة أن تقفز من فوقها وهذا يمثل متعة كبيرة للسائحين.

الاخدود الملون بطابا

FB_IMG_1707469992999

FB_IMG_1707469990286

FB_IMG_1707469986750

FB_IMG_1707469995538