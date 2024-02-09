بالمسيرات.. أوكرانيا تهاجم أهم مصافي النفط في روسيا |تفاصيل

أفاد مصدر أوكراني بأن الطائرات بدون طيار الأوكرانية هاجمت مصافي نفط في منطقة كراسنودار جنوب روسيا، اليوم الجمعة، مما تسبب في نشوب حريق كبير في مصفاة إلسكي خلال العمليات التي أجراها جهاز الأمن الأوكراني.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت السلطات الإقليمية في روسيا، في وقت سابق، إن حريقا قد اندلع في مصفاة إلسكي وتم إخماده في غضون ساعتين تقريبا. ولم تقدم أي تفاصيل عما تسبب في الحريق أو تأثيره على إنتاج المصفاة.

وقال المصدر الأوكراني، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الهجوم ضرب وحدة المعالجة الأولية في المصفاة.

وأضاف المصدر أن طائرات بدون طيار هاجمت أيضا مصفاة أفيبسكي للنفط القريبة، ولكن نتائج تلك العملية لا تزال قيد التحديد.

لم يكن هناك تعليق من روسيا على هجوم أفيبسكي.

ونفذت أوكرانيا، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار على منشآت النفط الروسية على بعد مئات الكيلومترات من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ومصفاة إلسكي هي واحدة من المنتجين الرئيسيين للوقود في جنوب روسيا، مع القدرة على تكرير 6.6 مليون طن من النفط الخام سنويا.

ومصفاة أفيبسكي قادرة على معالجة 6 ملايين طن من النفط سنويا.

وقادت الأضرار التي لحقت بالمصافي من هجمات الطائرات بدون طيار والانقطاعات الفنية روسيا إلى تصدير المزيد من النفط الخام أكثر مما خططت له في فبراير، مما قد يقوض تعهدها بالحد من المبيعات بموجب اتفاق بين البلدان المنتجة للنفط في أوبك +.