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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

المسجد النبوي
المسجد النبوي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة التي تهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

حكم كتابة بعض آيات القرآن الكريم على الحوائط.. دار الإفتاء ترد
 

هل زوال البكارة والعذرية يوجب فسخ عقد الزواج؟.. دار الإفتاء تجيب
 

حكم الشرع في مراعاة أصحاب الأعذار بخطبة الجمعة.. دار الإفتاء ترد
 

حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة.. دار الإفتاء تجيب
 

خطيب الأوقاف يكشف كيف جبر الله خاطر العباد ونبيه المصطفى.. فيديو
 

حق الطفل والنشء ورعايته.. موضوع خطبة الجمعة القادمة بمساجد مصر
 

السيسي ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان
 

خطيب المسجد الحرام: التعليم ينجح حين يؤدي المعلم وظيفته بإتقان
 

10 جوائز ربانية.. خطيب المسجد النبوي يوضح فضل مجالس العلم والذكر
 

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك
 

الأخبار الدينية النشرة الدينية القرآن خطبة الجمعة

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