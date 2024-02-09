عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الأوقاف يكشف كيف جبر الله خاطر العباد ونبيه المصطفى.. فيديو

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة آخر جمعة في رجب 2024، تحت عنوان :«جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية».

وألقى خطبة الجمعة، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مؤكدا أن جبر الخواطر قيمة إنسانية عظيمة، وخلق إسلامي كريم، يدل على شرف النفس وسلامة الصدر ونقاء القلب.

وقال هشام عبد العزيز في خطبة الجمعة، إن الله تعالى يجبر المرض بالصحة ويجبر الخوف بالسكينة، ويجبر اليأس بالأمل والرجاء، لذلك كان من دعاء النبي (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني).

وكان من دعاء النبي أن يدعو بأن يجبر الله خاطره، والمتأمل في كتاب الله، يرى أن الله تجلى على عباده، فجبر خواطرهم، وأراح نفوسهم، فهذه السيدة أم سيدنا موسى عليه السلام، انفطر قلبها حزنا وخوفا على رضيعها عليه السلام، فطيب الله قلبها وجبر خاطرها ورد إليها ولدها، في قوله تعالى (فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون).

كما طيب الله خاطر سيدنا رسول الله، بعد أن اشتد البلاء حتى سال الدم من قدمي النبي الشريفتين من كثرة الأذى، فما كان من النبي إلا أن يلجأ إلى ربه بدعائه (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي).

وتابع: فجبر الله خاطر النبي، فجاءت رحلة الإسراء والمعراج، تطييبا لخاطر النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

كما طيب الله خاطر سيدنا رسول الله، لما خرج من مكة شرفها الله، مهاجرا بأمر ربه إلى المدينة المنورة، شرفها الله، بالرغم من أن النبي يحب وطنه ويشتاق إليه، فأنزل الله قرآنا على قلب النبي تطييبا لقلبه وجبرا لخاطره، فقال تعالى (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَاد).

وأكد خطيب الجمعة، أن الله تعالى جبر خاطر النبي، لأنه كان كثيرا ما يحب جبر خواطر الناس من حوله، فسيرة النبي مليئة بالأفعال الطيبة، فكان يجبر خاطر الجميع، وقالت السيدة عائشة (والله لن يخذيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف).

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة رجب 2024 جبر الخواطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

ترشيحاتنا

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا

أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024 في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

المدارس تستعد لبدء التيرم الثاني خلال ساعات.. والحصة الأولى عن تضحيات الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ