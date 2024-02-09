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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنانة بشرى سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" بدبي

بشرى
بشرى

وقع الاختيار علي النجمة بشرى لتكون سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" في دبي والذي يجمع مصممين ازياء من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلي مسابقة لتشجيع المصممين الشباب.

وكانت بشرى شاركت العام الماضي في "fashion factor" كعضوة لجنة تحكيم بالإضافة إلي تقديمها عدد من الأغاني والاستعراضات وسط اشادات عديدة من كل الحضور.

 

أعمال بشرى

وعادت بشرى مؤخرا لاستكمال مشاهدها في أحداث مسلسلها الجديد "طبيبة شرعية" بعد فترة توقف استمرت لعدة أشهر.

المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري  في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم.

 

إطلالات بشرى

يذكر أن آخر ظهور لـ بشرى كان تكريمها في مهرجان التميز والابداع العربي الذي أقيم منذ أيام قليلة في احدي الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس وسط حضور نخبة من النجوم.

وتعكف بشرى حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

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