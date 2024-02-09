عملية عسكرية في رفح.. تصريحات خطيرة من نتنياهو عن القضاء على حماس

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب ضد حركة حماس بدون الهجوم على مدينة رفح.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان له إنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وترك أربعة كتائب للحركة في رفح.

وأضاف مكتب نتنياهو أن العملية في رفح تستهدف القضاء على 4 كتائب لحماس فيها، مشيرا إلى أن إجراء عملية عسكرية واسعة في رفح جنوبي قطاع غزة تستدعي إخلاء المدنيين من منطقة القتال.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أربعة أشهر الذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في القطاع.