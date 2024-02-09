عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاهد تطرح البوسترات الأولى لـ مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

طرحت منصة شاهد، البوسترات الأولى لـ مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وطارق لطفي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

مسلسل العتاولة

كشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى يجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى يشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

وقال طارق لطفي فى تصريحات لـ"et بالعربي "، إن طبيعة دوره مختلفة تماما وأن العمل مزيج ما بين الدراما والأكشن والطابع الإجتماعي .

وعن التعاون مع أحمد السقا، قال طارق لطفي: إنه سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد السقا لأن تجمعهما صداقة قوية منذ سنوات .

معلقا: أنا وأحمد السقا عشرة عما ودخلنا بيوت بعض ومشوفناش من بعض غير كل خير، وسعيد ان احنا هنتعاون ٤ شهور تصوير.

وفى وقت لاحق، روج الفنان السقال مسلسل العتاولة، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024.

ونشر أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان طارق لطفي من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر معها صورة أخرى من أحداث فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، بطولة الفنان محمد هنيدي.

وعلق السقا عليها: حبينا نمسى عليكم ونقولكم اننا ولا بنخاف من الدنيا بحالهوعلق عليها ، قائلاً: حبينا نمسى عليكم و نقولكم اننا "ولا بنخاف مالدنيا بحالها" .

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

العتاولة مسلسل العتاولة طارق لطفي احمد السقا مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

ضربة موجعة لـ شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

موضوعات متعلقة

يهزك الشوق.. ماجد المهندس يشعل حفل مهرجان فبراير الكويت

في ذكراه.. قصة خلاف مرسي جميل عزيز مع محمد عبد الوهاب

غادة إبراهيم تنتظر عرض «فاصل من اللحظات اللذيذة».. وتستعد لمسرحية نصابين هيلتو

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

في ذكراه.. قصة معاناة عادل أدهم بسبب ابنه وزوجته

الفنانة بشرى سفيرة الموضة في "فاشون فاكتور" بدبي

أخبار الفن| طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي.. مطرب يغني للرسول بالمسجد

في ذكراها.. شاهد آخر ظهور لـ نادية رفيق قبل شهور من وفاتها

ترشيحاتنا

وفد أمريكي برئاسة مولي في يحضر قمة الاتحاد الأفريقي

الأهلي ينعى والد نجم الفريق أحمد نبيل كوكا

سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

الحكومة أقوى ولا مدرسة؟.. خالد أبو بكر يوجه رسالة قوية لوزير التعليم

مش هتكلم على مريض.. تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات بايدن

أحدث أسعار بيجو 3008 موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق حفل آمال مثلوثي في الأهرامات| صور

لا تشتريها .. علامات تكشف الأسماك الفاسدة فى الأسواق

بعد نجاح "قمر الغجر" .. ميرنا وليد تستكمل مشاهدها في فيلم الورقة التالتة |صور

رمضان 2024.. ماجد المصري يروج لمسلسل زوجة واحدة لا تكفي

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ