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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

باكية.. آمال مثلوثي تهدي أغنية خاصة لفلسطين في حفلها بالأهرامات

حفل آمال مثلولثي
حفل آمال مثلولثي

أهدت الفنانة التونسية آمال مثلوثي أغنية خاصة لفلسطين في ختام حفلها المقام بمنطقة الأهرامات بعد تقديم عدد من أغانيها الشهيرة ولم تتمالك دموعها من البكاء.

حضر الحفل عدد من المشاهير أبرزهم سفير تونس في مصر والفنانة داليا شوقي.

وتقدم آمال مثلوثي  أغنية  "Lose My Mind”،  لأول مرة بشكل حي أمام جمهورها المصري خلال حفلتها في الأهرامات على مسرح "كونداليني بيراميدز"، التي تعد أضخم حفلاتها الغنائية في القاهرة.

 

طرحت الفنانة التونسية آمال مثلوثي أجدد أعمالها الغنائية "Lose My Mind”، بشكل فيديو كليب تم تصويره في نيويورك.


وتجمع الأغنية دويتو بين مثلوثي والمطربة العراقية السويدية نايومي، وتم تصوير الكليب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمهد خلالها آمال لبشائر ألبومها الموسيقي الجديد "مرا" أو مرأة باللهجة التونسية، والذي يضم في جعبته 11 أغنية، ظهرت أولى أغانيه بكليب "صوتي"، وتجهز لتصوير ثاني كليباته في مصر خلال تواجدها بالقاهرة.

ويعد ألبوم "مرا" أول ألبوم غنائي عربي يكون فريق العمل فيه بالكامل نساء، من الشعراء والملحنين والموزعين وحتى مخرجي ومصوري الكليبات، وتسعى لإطلاق جميع أغانيه دفعة واحدة خلال احتفالية اليوم العالمي للمرأة 8 مارس المقبل.

آمال مثلوثي الفنانة التونسية آمال مثلوثي تونس الأهرامات منطقة الاهرامات

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