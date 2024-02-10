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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد.. اعرف موعد الامتحانات.. برنامج تدريبي للمرشحين رؤساء أقسام وعمداء بـ معهد إعداد القادة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح ومحطة رصد الأقمار الصناعية.. الإثنين
أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، افتتاح عدد من المشروعات داخل مرصد حلوان وبحضور لفيف من قيادات وزارة التعليم العالى، ووزارة الخارجية ولفيف من السفراء الافارقة والاتحاد الاوروبى يوم الاثنين القادم.

فرصة أخيرة للتقديم بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة
قالت الدكتورة أميرة شوقي احمد وكيل  كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، إنه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

رمضان على الأبواب .. هلال شهر شعبان يولد غدا
يحمل شهر شعبان النفحات الأولى لحلول شهر رمضان الكريم، فمع بدايته يبدأ العد التنازلي لشهر الصيام، كما أنه يضم إحدى الليالي التي اختصها الله بمزيد من الفضل والبركة ويستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وهى ليلة النصف من شعبان.

لم يتم إعادة التصحيح.. حقوق القاهرة تعلن عن توضيح هام خاص بالتظلمات
أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن توضيح هام بخصوص التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات
تستعد جميع الجامعات والمعاهد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك بعد أن انتهت إجازة نصف العام 2024 رسمياً وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2023، ويبدأ الترم الثاني بداية من غدآ ويستمر حتي 30 مايو.

برنامج تدريبي للمرشحين رؤساء أقسام وعمداء بـ معهد إعداد القادة
ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت، البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية.

11 فبراير.. غلق باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة
أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إعلام نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 لطلاب الدراسات العليا.

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الأخبار التعليمية أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة

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