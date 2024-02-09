لم يتم إعادة التصحيح.. حقوق القاهرة تعلن عن توضيح هام خاص بالتظلمات

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن توضيح هام بخصوص التظلمات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، يستطيع الطالب أن يتظلم فى أى عدد من المواد الخاصة بهذا الترم فقط خلال المدة المحددة على موقع الكلية، وفى التظلم لا يتم إعادة تصحيح ورقة الإجابة من جديد وإنما يتم المراجعة المادية فقط وذلك عن طريق :-

١ - مراجعة صحة جمع الدرجات.

٢ - التأكد من تصحيح كامل الورقة وكامل الأسئلة.

٣ - التأكد من نسبة الورقة إلى صاحبها.

كلية الحقوق جامعة القاهرة

تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق.

https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx

2. الضغط على (شئون الطلاب).

3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).

4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.

6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.

7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة.

https://forms.gle/q7fq3wGUisfyz7x66

8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة أسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.