بدء الفصل الدراسى الثاني بالجامعات والمعاهد.. تعرف على موعد الامتحانات

تستعد جميع الجامعات والمعاهد لاستقبالالفصل الدراسي الثاني 2024، وذلك بعد أن انتهت إجازة نصف العام 2024 رسمياً وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024/2023، ويبدء الترم الثاني بداية من غدآ ويستمر حتي 30 مايو.

بدء الترم الثاني

حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة، حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهي في يونيه 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

نهاية إجازة منتصف العام 2024

وبدءت إجازة نصف العام الدراسي 2024 من يوم السبت 27 يونيو واستمرت لمدة أسبوعين، حيث انتهت إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات يوم الخميس 8 فبراير.

بداية الترم الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، بداية من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعامالجامعى 2023/ 2024.

واستعدت الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني بتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وانتهت الجامعات من تجهيز جداول الفصل الدراسي الثاني واعلانه للطلاب خلال مع بداية الاسبوع.

خريطة العام الجامعي 2023 - 2024

- بدأ العام الجامعي الحالي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي لمدة 14 أسبوعًا.

- انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

- بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت الموافق 27 يناير 2024.

- تنتهى إجازة منتصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي اعتبارًا من السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي لمدة 16 أسبوعًا.

- تنتهى الدراسة بالعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي خلال شهر يونيو 2024، طبقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

واستعدت الجامعات لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ 10 فبراير الجاري، بينما وجهة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الكليات بعدد من التوجيهات العامة قبل بدء الدراسة.



وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الكليات في كل جامعة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، القيام بإعلان جداول الفصل الدراسي الثاني، للعام 2024 وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار لـ صدى البلد أن الكليات سوف تبدأ في الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك في الكليات ذات أعداد الطلاب القليلة .

ومن جانبه أكد مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن درجات الرأفة على المواد الدراسية سيتم تطبيقها في نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تطبق وفق الضوابط والقواعد التي المقررة من قبل قانون تنظيم الجامعات.

واكد أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في موعده اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، حيث تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

واشار إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.