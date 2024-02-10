جولات مفاجئة لوزير التعليم لمتابعة انتظام الدراسة في المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سيقوم بجولات مفاجئة ومكثفة لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية ، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال الترم الثاني 2024

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سوف يحرص خلال جولاته المفاجئة والمكثفة التي سيقوم بها لمختلف المدارس على مستوى الجمهورية خلال الترم الثاني 2024 ، على الاطلاع على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، والتي تعكس حقيقة انتظام حضور الطلاب في المدرسة ، كما سيحرص الوزير على الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف الخاص بالمعلمين

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى بعد إجازة نصف العام ، وبداية الترم الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية، على ضرورة توجيه المدارس «رياض الأطفال - التعليم الابتدائي - الإعدادي - الثانوي الموهوبين التربية الخاصة» بالالتزام بذلك

وقد دقت اليوم أجراس المدارس التي لا تطبق إجازة السبت في 12 محافظة وهي “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” ، معلنةً عودة الدراسة من جديد بعد انتهاء اجازة نصف العام ، ليكون اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 رسمياً هو بداية الترم الثاني 2024