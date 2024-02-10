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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحدى ضحايا البلوجر سلمى الغزاوي تفجر مفاجأة مدوية

اموال
اموال

كشف ياسمين أحمد إحدى ضحايا البلوجر سلمى الغزاوي، تفاصيل تعرضها للنصب من بلوجر، مشيرة إلى أن عملية النصب كلها تمت في 40 يوم.

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مليار جنيه.. محامية تكشف تفاصيل تعرض 2000 سيدة للنصب من قبل بلوجر شهيرة


وأضاف ياسمين أحمد إحدى ضحايا البلوجر سلمى الغزاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"صاحبة واقعة النصب هي مش بلوجر، واستغلت أسماء مشاهير لتتفيذ عملية النصب، وتم تنفيذ عملية نصب وصلت إلى ٢٠٠ مليون جنيه وليس مليار جنيه.


وتابعت ياسمين أحمد إحدى ضحايا البلوجر سلمى الغزاوي، أن:"هذه النصابة بتاخد كوبون بفلوس، وبعد فترة المفروض ترده ، بما يعرف بالحرق، وفي ناس تضررت بشدة من عملية النصب، وفي بنات أطلقت بسبب الأموال وأخرى باعت حلقها وخسرت فلوسها".
 

سلمى الغزاوي بلوجر شهيرة عمرو أديب قناة ام بى سى مصر عملية نصب الإعلامي عمرو أديب

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