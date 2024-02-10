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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السيد: مجلس الزمالك أبهر الجميع بـ 10 صفقات لدعم الفريق

الزمالك
الزمالك

أشاد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، بإمكانيات محمد عاطف، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأبيض، مشددا على أن أرقامه مع طنطا في دوري المحترفين مميزة.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "لم أكن أتوقع على الإطلاق أن يقوم مجلس الزمالك بإبرام 10 صفقات خلال الانتقالات الشتوية خاصة بعد الغرامات المالية التى دفعها المجلس من أجل رفع القيد".

وأضاف: "المجلس فاجئنا بـ 10 صفقات بعد ما كانت الجماهير بتحلم بوجود صفقتين أو 3 في يناير، ونجحنا في حل أزمة خط الوسط خاصة بعد التعاقد مع محمد شحاتة وزياد كمال".

الزمالك طنطا زملكاوي مينا ماهر قناة الزمالك

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