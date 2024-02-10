صحف الكويت|مصر ردًا على بايدن: فتحنا معبر رفح منذ بداية الحرب بدون قيود.. وأمريكا تعلن تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في 16 فبراير

الرئاسة المصرية: لم نغلق معبر رفح منذ اللحظة الأولى وإسرائيل قصفته من الجانب الفلسطيني 4 مرات

بايدن يرسل مدير الاستخبارات المركزية إلى القاهرة للتفاوض بشأن صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الأمم المتحدة: لا نريد أي تهجير قسري جماعي من رفح بقطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن خطة إخلاء رفح مقدمة لتهجير الشعب الفلسطيني

نتنياهو: أمرت الجيش بتطوير خطة لإجلاء المدنيين من رفح

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية، والذي قال: "بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد رئاسة الجمهورية توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف اطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية، وادخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة اهالي القطاع، ورفض التهجير القسري، بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما، بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنه "فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع واغاثة الاشقاء الفلسطينيين توضح رئاسة الجمهورية أن مصر ـ منذ اللحظة الأولى ـ فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش، وان مصر ضغطت بشدة على جميع الاطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، الا ان استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل اسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون ادخال المساعدات، وانه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، واجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال اكبر قدر من المساعدات لاغاثة اهالي القطاع".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الوطن" إلى أن السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن قال إن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثي اليمنية "جماعة إرهابية" الأسبوع المقبل، ما لم توقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت "الراي" أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيرسل مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، لعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين في مسعى لبدء مفاوضات بشأن صفقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقالت "القبس" إن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال، إن المدنيين في رفح بقطاع غزة يحتاجون إلى الحماية، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تريد رؤية أي تهجير قسري جماعي، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في وضع خطة لإخلاء رفح من المدنيين الفلسطينيين.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش أمر بوضع "خطة مزدوجة" لإخلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة رفح المكتظة بالنازحين، في جنوب قطاع غزة و"هزيمة" آخر مقاتلي "حماس" هناك، في ظل تصاعد الضغوط على تل أبيب؛ بسبب تهديدها بشن هجوم بري على رفح.

ونقلت "الراي" عن الرئاسة الفلسطينية قولها إن تدين التصريحات التي أدلى بها نتنياهو بشأن "خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها"، واعتبرت أن تلك الخطط تشكل "تهديداً حقيقياً، ومقدمة خطيرة، لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه". وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك"، كما حملت الإدارة الأمريكية "مسؤولية خاصة"، مشددة على "خطورة مثل هذه السياسة التدميرية".

وقالت "الجريدة" إن صواريخ الدفاعات الجوية السورية اعترضت أهدافًا معادية في محيط دمشق، مشيرةً إلى أن الهجوم كان إسرائيليًا.