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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن عبد العزيز: محمد صلاح كان لازم يمشي من منتخب مصر

صدى البلد

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر صفحته على فيسبوك.

 

وكتب مهيب عبد الهادي:"عن عدم استمرار صلاح مع المنتخب أيمن عبد العزيز: صلاح كان لازم يمشي .. يعني يقعد يسقف للاعبيه.. يا فرحتي ".

 

 انتقد الإعلامي هاني حتحوت  تصريحات أيمن عبد العزيز الأخيرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هاني حتحوت:"الكرة ١٠% تاكتيك؟؟ ولو مش فاضيين لتهيئة للاعبين نفسيا امال انتوا فاضيين لإيه؟، "كان بيتكلم علشان يدافع عن فيتوريا في الحق وغير الحق.. محتاجين تطوير المدربين والكرة علم وتاكتيك وتفاصيل صغيرة".

وكان قد نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات أيمن عبد العزيز المدرب المساعد للبرتغالي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أيمن عبد العزيز : اللي بيهاجم وجودي في المنتخب أهلاوي.

وتابع أيمن عبد العزيز: صحينا على رسالة من طبيب المنتخب مرموش بيموت.. وإمام عاشور فقد النطق.

وأضاف ايمن عبد العزيز  بشان واقعة مهند لاشين : معنديش وقت ولا رفاهية عشان اقعد مع كل لاعب عنده مشكلة نفسية ... أنا مدرب مش دكتور نفساني

 

 

منتخب مصر مهيب عبد الهادي

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