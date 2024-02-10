تباين الأداء الأسبوعي لأسواق الخليج مع تواصل زخم النتائج المالية.. تفاصيل

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودى بنسبة 0.3% في جلسة الخميس مسجلاً سادس مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 12200 نقطة ضمن سيولة نشطة بلغت 9.3 مليار ريال ومع ارتفاع 110 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديات القطاع المصرفي مع ارتفاع سهمي الإنماء والراجحي بنسبة 2.9% و1.8% على التوالي.كما قفز سهم صافولا بأكثر من 6% ليغلق حول أعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات بعد أن أوصى مجلس إدارة المجموعة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 6 مليارات ريال.

كما أوصى مجلس الإدارة بعد طرح حقوق الأولوية، بتوزيع كامل حصة صافولا البالغة 34.5% في شركة المراعي على المساهمين.

وفي بيان منفصل، قالت مجموعة صافولا أنها سوف تقوم بدراسة إدراج شركة بنده مستقبلاً، ما سيشكل فرصة إضافية لتعظيم القيمة الاستثمارية للمساهمين.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 2.4% محققاً أعلى مكاسب أسبوعية منذ بداية العام الحالي.

بورصة مصر:

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في جلسة الخميس لترتفع القيمة السوقية إلى تريليوني جنيه وسط سيولة بلغت 4.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.8% بدعم من ارتفاع سهمي البنك التجاري الدولي والشرقية للدخان بنسبة 3.7% و3.3% على التوالي.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.7% ليغلق بالقرب من مستوياته القياسية.

وأظهرت بيانات جلسة الخميس تسجيل العرب صافي بيع بقيمة 99 مليون جنيه مقابل صافي شراء للأجانب والمصريين بقيمة 58 و41 مليون جنيه على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر الثلاثيني بنحو 0.1% مسجلاً أول خسارة أسبوعية منذ بداية العام الحالي.

بينما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 3.9% ليحقق مكاسب للأسبوع 17 على التوالي.

الأسواق الخليجية:

أغلقت معظم أسواق الخليج على مكاسب في جلسة الخميس وسط موجة من النتائج الإيجابية للشركات عن عام 2023، وبدعم من ارتفاع أسعار النفط.

تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.3% بضغط من انخفاض سهمي صناعات قطر وبنك قطر الوطني بنسبة 1.4% و0.3% على التوالي.

وأعلنت شركة صناعات قطر بعد انتهاء الجلسة عن تراجع أرباحها بنسبة 46% إلى 4.7 مليار ريال في عام 2023، ولكنها جاءت بأفضل من التوقعات.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر القطري بنحو 0.9% مسجلاً ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

كما ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.1% مسجلاً ثالث ارتفاع يومي على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وأجيليتي بنسبة 0.3% و2.9% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.55% مع العلم أن غداً الخميس عطلة في بورصة الكويت بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بأكثر من 1% خلال الأسبوع، مسجلاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وأعلنت شركة الدار العقارية يوم الجمعة عن نمو أرباحها الصافية بنسبة 33% في عام 2023، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 17 فلساً لكل سهم عن العام الماضي.

بينما ارتفع مؤشر سوق دبي بنحو 0.6% في جلسة الجمعة بدعم من مكاسب سهمي إعمار العقارية وإعمار للتطوير عقب الإعلان عن نتائج مالية فاقت التوقعات.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنحو 2% لأعلى مستوياته في 3 أسابيع بعد أن أفصحت الشركة عن نمو أرباح الربع الرابع بأكثر من 200% ونمو أرباحها السنوية بنسبة 70%.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 1% مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية له في نحو 3 أشهر.