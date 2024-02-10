زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب دولة عربية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأنه تم تسجيل حدوث هزة أرضية تبعد 21 كم شمال شرق سيدكان من محافظة أربيل بقوة 3.2درجة تم الشعور بها من قبل المواطنين.

وضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر اليابان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن مركز الزلزال وقع قبالة محافظة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، وعند التقاء خط عرض 7ر37 درجة شمالا وخط طول 6ر137 درجة شرقا.

ولم يصدر تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية