إعلام عبري: إسرائيل تواصل هجومها البري في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أن القتال العنيف بين القوات وحركة حماس مستمر في خان يونس جنوب قطاع غزة، وكذلك في وسط القطاع وشماله.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارات على أهداف مختلفة تابعة لحماس في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن لواء ناحال قتل العديد من عناصر حماس وأسر آخرين خلال اليوم الماضي، وسط غزة.

وفي غرب خان يونس، داهمت كتيبة الكوماندوز عدة مواقع تابعة لحماس، واستولت على أسلحة ومعدات عسكرية، بحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

وفي غرب خان يونس أيضًا، يقول الجيش الإسرائيلي إن لواء المظليين ولواء المظليين الاحتياطي 646 قتلوا عددًا من مسلحي حماس واستولوا على أسلحة.