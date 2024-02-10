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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاتقربوا هذه الأماكن.. تحذير عاجل من الجيش السوري

ارشيفي
ارشيفي

 

ذكر مصدر عسكري داخل الجيش العربي السوري أن  بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم وغدا ستقوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق.

وحذرت المصدر من الاقتراب الي أماكن التفجير في الأوقات  من الساعة 11:00 حتى الساعة 14:00 ظهراً.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق أفادت  في نبأ عاجل، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي من اتجاه الجولان استهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثفت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا
 

الجيش السوري دمشق إسرائيل سوريا غزة

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