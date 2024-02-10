الإعلام الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجزرة في غزة

حذر الإعلام الحكومي بغزة من كارثة ومج.زرة عالمية في حال اجتياح الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح.

وذكر الإعلام الحكومي بغزة أنه يحمل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي عمل عسكري برفح.

كما أكد رئيس بلدية رفح على أن أي عمل عسكري للاحتلال في المدينة الفلسطينية المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني سيؤدي إلى مجزرة وحمام دم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

واعتبر أن العدوان يعطل المساعدات التي لا يصل منها إلا القليل.

وحذر رئيس البلدية من أن رفح قريبة من مواجهة مجاعة وحالة عطش كبيرة نتيجة نقص الإمدادات.