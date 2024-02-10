يائير لابيد: تخفيض تصنيف إسرائيل في موديز يظهر أن الحكومة لا تعمل

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، إن قرار وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز” بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يظهر أن الحكومة لا تعمل.

وأوضح لابيد أن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالشعب"، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

وأضاف أنه "منذ أكثر من عام، تخلت هذه الحكومة عن النمو في الاقتصاد، وجلبت ميزانية مهدرة وغير مسئولة، وحتى خلال الحرب، لا يوجد أحد من بين الوزراء الـ 38 الذين يعملون لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".

وتابع: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة جديدة فاعلة”.