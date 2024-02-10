بالأسماء..فرمان من كولر بإستبعاد 4 لاعبين من حساباته الفنية

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية عن استبعاد المدير الفني السويسري مارسيل كولر لـ 4 لاعبين من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقارير، إلى أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، قرر استبعاد أربعة لاعبين من حساباته الفنية، وذلك بسبب عدم الحاجة إلى خدماتهم وإبلاغ النادي بموافقته على رحيلهم في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وتم استبعاد اللاعبين الأربعة وهم: كريم نيدفيد، وأحمد عبد القادر، ومحمود متولي، وأكرم توفيق، بناءً على قرارات المدرب بعد تقييم أدائهم والتأكد من عدم حاجة الفريق إليهم.

وأوضحت التقارير أن استبعاد هؤلاء اللاعبين يأتي بعد تجاربهم وفرص المشاركة التي حصلوا عليها، حيث لم يتمكنوا من إثبات جدارتهم في الميدان بالشكل المطلوب.

ومن الجدير بالذكر أن استبعاد الرباعي المذكور يعكس سياسة المدرب كولر في اتخاذ القرارات الفنية بناءً على أداء اللاعبين واحتياجات الفريق في كل فترة.