صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

كشف سيف زاهر، عن خلافات دائرة بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر وأكرم توفيق خلال الفترة الحالية.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر اون سبورتس :" كولر استبعد أكرم توفيق من حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة وهناك عرض لرحيل اللاعب وافق عليه كولر ولكن الإدارة ترفض رحيل اللاعب".

وأضاف: "علاقة كولر الفنية مع أكرم توفيق في أسوأ حالاتها، وشهدنا ذلك من قبل مع لاعبين آخرين مثل أحمد عبد القادر وأيمن أشرف".

وتساءل: "هل سيتكرر السيناريو نفسه مع أكرم توفيق في المستقبل؟ هل سيكون محمد هاني وعمر كمال الثنائي الأساسي في الفترة القادمة؟ هذا سيظهر في المباريات القادمة للأهلي".