مصر تضع اللمسات الأخيرة لاستضافة مؤتمر مجلس المطارات 2024 ACI AFRICA

أعلنت الشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، أن إجمالي 53 دولة سوف يشاركون في مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات 2024 ACI AFRICA المقرر أن تستضيفه القاهرة، خلال الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024، وتنظمه وزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

وقالت الشركة القابضة للمطارات، إن إجمالي عدد المشاركين في المؤتمر، متوقع أن يصل إلى أكثر من 200 مشارك ممثلين من 265 مطارا دوليًا على مستوى الإقليمي والافريقي والدولي أيضا، وسوف يشارك في الجلسات الخاصة بالمؤتمر نحو 40 متحدثًا حول إنشاء المطارات بهدف خدمة مشاريع التنمية باعتبارها مراكز للتجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم، بالاضافة الي دور المطارات كأحد المحفزات السياحية، حيث يعتبر المعرض حدثًا مميزا يجمع خبراء الصناعة في مجال تطوير المطارات والذين يواكبون أبرز التطورات العالمية والمستجدات الدولية بالطيران المدني.

2024 ACI AFRICA

وبحسب ما أعلنته القابضة للمطارات، فإن إجمالي عدد العارضين المشاركين، هم حوالي 30عارضا من الدول المشاركة في المؤتمر، بالإضافة أيضا إلى الشركات المصرية المعنية بالمطارات، وذلك بتنظيم وتنسيق كامل تحت إشراف كابتن خالد الألفي مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومسئول لجنة التنظيم للمؤتمر الإقليمي الإفريقي 2024 ACI AFRICA.

وكانت الشركة القابضة للمطارات، أطلقت قبل يومين، شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لهذا العام ( القاهرة 2024)، ليربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة لممر التنمية وذلك تحت مسمي "المطارات : قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، كرمز لقيام المطارات المصرية بدور كبير للتنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة للدولة.

فى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر في دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها في دعم أوجه التعاون الإقليمي والقاري في مجال النقل الجوي، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدني من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة في أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الطيران المدني، أهمية المؤتمر الذي يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعي السياسات والمختصين في مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع إستراتيجية متكاملة تسهم في صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية .