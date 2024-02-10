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إلهام أبو الفتح
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منوعات

احتمت بجثث أقاربها 6 أيام حتى ماتت.. مأساة الطفلة هند ضحية الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

يتم اكتشاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد الآخر، وتم العثور على فتاة تبلغ من العمر 6 سنوات، فُقدت في مدينة غزة الشهر الماضي، ميتة، جنبًا إلى جنب مع عدد من أفراد عائلتها واثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها.

كانت هند رجب تحاول الهروب إلى غرب مدينة غزة مع عمتها وعمها وثلاثة من أقاربها عندما تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها لإطلاق النار من قبل الدبابات الإسرائيلية.

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ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تشير التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند ومشغلي خط الطوارئ إلى أن الفتاة التي تبلغ من العمر ست سنوات كانت الوحيدة التي نجت في السيارة، حيث كانت تختبئ من قوات الاحتلال الإسرائيلية بين جثث أقاربها.

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انتهت نداءاتها لإنقاذها عندما تم قطع خط الهاتف وسط أصوات إطلاق النار المتواصلة.

تمكنت فرق الإسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني يوم السبت من الوصول إلى المنطقة، التي كانت مغلقة سابقًا بسبب القتال المستمر. 

وعثروا على سيارة كيا السوداء التي كانت هند تستقلها، حيث تم تكسير زجاج الرياح ولوحة القيادة بالكامل، وتناثرت ثقوب الرصاص في جوانب السيارة.

قال أحد المسعفين للصحفيين إن هند كانت من بين الجثث الستة التي وجدت داخل السيارة، وكانت جميعها تظهر علامات إصابة بالرصاص والقصف.

على بُعد أمتار قليلة كانت بقايا سيارة أخرى - محترقة تمامًا، حيث تسكب محركها على الأرض. 

وتقول جمعية الهلال الأحمر إن هذه هي الإسعاف التي تم إرسالها لجلب هند.

قتل طاقم الإسعاف - يوسف الزينو وأحمد المدهون - عندما تم قصف الإسعاف من قبل القوات الإسرائيلية، وفقًا للمنظمة.

مأساة الطفلة هند

في بيان، اتهم الهلال الأحمر إسرائيل باستهداف سيارة الإسعاف عمدًا، فور وصولها إلى موقع الحادث في 29 يناير. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف عمدًا طاقم الهلال الأحمر رغم التنسيق المسبق للسماح للإسعاف بالوصول إلى الموقع لإنقاذ الطفلة هند".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأنه استغرق عدة ساعات لتنسيق الوصول مع الجيش الإسرائيلي من أجل إرسال المسعفين لإنقاذ هند.

تسجيلات مكالمات هند مع مشغلي خط الطوارئ - تمت مشاركتها علنًا من قبل الهلال الأحمر - أثارت حملة لمعرفة ما حدث لها، وقبل اكتشاف جثمانها، قالت والدتها إنها تنتظر ابنتها في أي لحظة، في أي ثانية.

تنص قواعد الحرب على ضرورة حماية العاملين في المجال الطبي وعدم استهدافهم في النزاع، وأن يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بأقصى قدر ممكن وبأقل تأخير ممكن، وكانت إسرائيل قد اتهمت سابقًا حماس باستخدام سيارات الإسعاف لنقل أسلحتها ومقاتليها.

استهداف سيارة احتلال الاسرائيلي الطفلة هند

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