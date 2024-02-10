أستاذ القانون الفلسطيني: إسرائيل تدوس بقدميها على القوانين والمواثيق الدولية

قال جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إنه منذ السابع من أكتوبر هناك أكثر من 100 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، وذلك نتيجة آلة القتل الفلسطينية المجنونة التي تستبيح قتل أبناء الشعب الفلسطيني أمام كل العالم ضاربة بكل القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأضاف: "فضلا عن نزوح أكثر من مليون و900 ألف فلسطيني، وذلك أدى إلى انعدام مقومات الحياة بشكل كامل، حيث يتم الاستهداف المباشر للمستشفيات والمدارس والجامعات، وذلك رغبة من الأجانب الإسرائيلي في تدمير مقومات الحياة للفلسطينيين.

وأكد “أبو لحية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دي ام سي”، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن إسرائيل تحاول تهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من الحق الأساسي في التعليم والصحة والحصول على لقمة العيش.

وأكد أستاذ القانون الفلسطيني، أن محكمة العدل الدولية تبنت إجراءات فورية منذ عشرين يوما، ولم تكن لتعلن القرارات والتدابير إلا إذا كان هناك أمامها شواهد من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهذه التدابير الفورية تؤكد للعالم كله أنها ترتكب في قطاع غزة جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "فضلا عن أن هناك دعوة أخرى تقدمت بها عدة دول إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان الغاشم على قطاع غزة، وذلك نظرا لأن العالم كله يرى أن إسرائيل تدوس بقدمها على القوانين والمواثيق الدولية، ولا تحترم كل القوانين التي تحرم استهداف المدنيين بهذا الشكل اللا أخلاقي والمجنون.