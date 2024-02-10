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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

2907 طلاب يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

صدى البلد

يواصل الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بمختلف البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن العملية الامتحانية تسير فى أجواء سادها الهدوء والاستقرار دون رصد أية مشكلات تعوق انتظامها، موضحاً أن مواصفات ورقة الامتحانات وضعت وفقاً للمعايير التى أقرها مجلس الجامعة، وبما يتناسب مع القدرات المختلفة للطلاب.

ووجه الشكر لإدارة المركز على مايبذلونه من مجهودات حثيثة من أجل تحسين الخدمات التعليمية، وتيسير إجراءات الالتحاق ببرامج التعليم المدمج.

وتفقد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التعليم المدمج،  وقال إن الامتحانات يؤديها ٢٩٠٧ طالب وطالبة، وتم توزيعهم على عدد من اللجان داخل مجمع مدرجات الدكتور السماحي، وأيضاً مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم.

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وأضاف أن الامتحانات تعقد على ٤ فترات، حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة ١٠ صباحاً، وتنتهى الفترة الأخيرة الساعة ٥ مساءً، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة حدوث أحداث غش أو شغب داخل اللجان، لضمان سير انتظام الامتحانات بكل يسر.

وأشار الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، إلى أن مجلس إدارة المركز أنهى استعداد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه، حيث تم تشكيل لجان الكنترول، وتوزيع الملاحظين والتأكد من وجود الخدمات الطبية والأمنية، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات بشكل منظم.

وأوضح أن برامج الشراكة مع جامعة القاهرة تضم برامج (التجارة، الترجمة الإنجليزية، الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، علم النفس، التاريخ، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، ودار العلوم)، ويؤديها ٢٢٥٧ طالبا، أما برامج الشراكة مع جامعة المنيا فتشمل برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث وبلغ عدد الطلاب به ٦٥٠ طالبا.

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