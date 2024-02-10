مصر وبلغاريا يتعهدان بتعزيز حوارهما الاقتصادي لاستشراف فرص توسيع حجم التجارة والاستثمار

أكدت مصر وبلغاريا التزامهما بمواصلة تعزيز حوارهما السياسي وعلاقاتهما ذات المنفعة المتبادلة واتفقا على العمل سويا من أجل ترفيع التعاون بينهما إلى مستوى أعلى بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم السبت 10-2-2024، حول الاجتماع الأول للجنة التعاون المشتركة بين مصر وبلغاريا الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس كامل الوزير وزير النقل وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

وحضره من الجانب البلغاري تودور تاجاريف وزير الدفاع وجورجي جفوز ديكوف وزير النقل والاتصالات وبوجدان بوجدانوف وزير الاقتصاد والصناعة وميلينا ستويتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ورومين راديف وزير الطاقة بالإضافة إلى مسئولين آخرين رفيعي المستوى من كلا الوفدين.

وشدد الطرفان على أهمية دعم الترشيحات بشكل متبادل داخل المنظمات والمحافل الدولية علاوة على ذلك تعهدا بتعزيز حوارهما الاقتصادي والتجاري من أجل استشراف الفرص المستقبلية لتوسيع حجم التجارة والاستثمار.

وأكد الوزراء - في البيان - التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية معربين عن الأهمية الكبيرة التي يولونها للإمكانات الكامنة في تعاونهما.

كما أكد الطرفان اهتمامهما بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وناقشا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال كما اتفقا على تعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص ولا سيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة وخاصة في مجالات الاقتصاد الابتكاري والرقمي والأخضر.

واستعرض الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجيوستراتيجي على الممر التجاري والبحري الذي يربط بين شرق العالم وغربه حيث تم تشجيع مشاركة الاستثمارات البلغارية في المنطقة الاقتصادية، وتمت مناقشة إمكانيات التعاون والشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع ونظرائها في بلغاريا.

وأكد الطرفان أهمية تبادل وجهات النظر والخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات داعين الشركات البلغارية للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات الناشئ في مصر واتفقا على العمل سويا بهدف تحسين روابط الاتصال والنقل بينهما من خلال إقامة تعاون أوثق بين موانئهما البحرية وتشجيع شركات النقل الجوي الوطنية على دفع تعاونهم نحو إقامة رحلات جوية مباشرة بين صوفيا والقاهرة.

وأقر الجانبان بالإمكانات الكبيرة لكلا البلدين كوجهات سياحية وشجعا على المزيد من التعاون في هذا الصدد.

كما تناول الجانبان التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن على الساحة الدولية وتبادلا وجهات النظر والتحليلات حول التطورات في أوروبا ومنطقة البلقان والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط مع التركيز بشكل خاص على الحرب المستمرة في قطاع غزة المحتل وتداعياتها الإقليمية المحتملة.

وفي الجلسة الختامية للجنة التعاون الأولى قام الطرفان بالتوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة ومذكرة التفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة البلغارية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات لجنة التعاون المشتركة سنويا وتنظيم الاجتماع المقبل في بلغاريا خلال عام 2025.