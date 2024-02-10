ممارسات عدوانية.. بيان عاجل لـ الكويت حول مهاجمة قوات الاحتلال لـ رفح

أعربت الكويت، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلية مهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، أكدت وزارة الخارجية قلق الكويت الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال بمهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين قسراً منها.

وجددت الكويت موقفها الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على موقفها الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للإنتهاكات الصهيونية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.