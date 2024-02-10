«خدمة الأسرة» بالكنيسة الأسقفية تنظم «برنامج أساسيات المشورة للخدام» |صور

نظّمت لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، "برنامج اساسيات المشورة للخدام"، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأكد رئيس الأساقفة على أهمية دور الخدام في خدمة الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيساعد الخدام في تنمية خدمة الكنيسة.

يهدف البرنامج إلى تعليم علم النفس والمشورة للخدام، إذ انضم له 60 من قساوسة وخدام الكنيسة، إذ يستمر البرنامج لمدة عام، وعلى أن يحضر المتدربين محاضراته المكثفة كل شهرين



يشترك في تقديم المادة الدراسية الدكتور ماهر صموئيل استشاري الطب النفسي وماجستير الفلسفة والدين من جامعة ترينيتي انترناشونال إلينوي، والدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي الاطفال والمشورة الزوجية ورئيس المجلس القومي للصحة النفسية بأسيوط.

الجدير بالذكر أن لجنة خدمة الأسرة بالكنيسة الأسقفية، أسستها الكنيسة خصيصاً لرعاية الأسر داخل إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر، والتي تضم 27 كنيسة في مختلف المحافظات داخل مصر ، وذلك إيمانًا من الكنيسة بأن الأسرة السليمة هى أساس الكنيسة الصحيحة والمجتمع الأفضل.