دار الإفتاء: غدا الأحد بداية شهر شعبان لعام 1445هـ

استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1445 هـ ، بعد غروب شمس اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، التاسع والعشرين من شهر رجب.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان، ثبوت رؤية هلال شهر شعبان، وبذلك تكون بداية الشهر غدا الأحد الموافق 11 فبراير 2024.

كما أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ، أن غرة شهر شعبـان 1445هـ فلكياً غداً الأحد 11/2/2024م.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء في بيان رسمي له : طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، فإن هلال شهر شعبـان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10/2/2024م (يوم الرؤية).

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء : سيبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية ، فقد أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ، انه سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة) ، وبذلك تكون غرة شهر شعبـان 1445هـ فلكياً يوم الأحد 11/2/2024م.