هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

سجل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هالاند في إحراز ثنائية أمام إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، بات إيرلينج هالاند أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج يحرز أهدافا في أول 50 مباراة له كأساسي بالدوري.

ووصل المهاجم النرويجي الآن إلى 51 هدفا، خلال مشاركاته كأساسي رفقة مانشستر سيتي في البريميرليج.

واعتلى مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على إيفرتون (2-0).

ورفع السيتي رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، وتوقف رصيد إيفرتون عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.

ويمكن أن يفقد مانشستر سيتي الصدارة، في حال فوز ليفربول على بيرنلي في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي للسيتي في الدوري، و16 في البريميرليج هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في 4.