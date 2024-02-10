الذهب يستقر في ختام تعاملات اليوم

يشهد سعر الذهب استقرارا لليوم الثاني على التوالي داخل محلات الصاغة مع ختام تعاملات اليوم السبت؛ بالتوازي مع إعلان منصات تداول المعدن الأصفر إيقاف اعلان الأسعار بسبب حالة الإضطراب التي تشهدها الأسواق.

سجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 4057 جنيها للبيع و 4171 جنيها للشراء .

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3570 جنيها للبيع و 3650 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3042 جنيها للبيع و 3128 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2026 دولارا للبيع و 2027 دولارا للشراء .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.2 ألف جنيه للشراء.



استقرار في الأسواق

استقرت أسعار الذهب وسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

ومن المقرر أن تظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير الجاري بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

هذا وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولاراً للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3% منذ بداية الأسبوع.

على الجانب الآخر، يتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لجني مكاسب أسبوعية.

واكتسب الدولار بعض الدعم من تراجع آمال المستثمرين بأن يبدأ الفدرالي الأميركي خفضاً مبكراً لمعدل الفائدة، في ظل البيانات الاقتصادية القوية.

ومنح عدد من المتحدثين باسم الفدرالي يوم الأربعاء مجموعة متنوعة من الأسباب لعدم الشعور بالحاجة الملحة لبدء التيسير النقدي في أميركا قريباً.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تشير احتمالات بنسبة 61% إلى أن الفدرالي سيبدأ خفض معدل الفائدة في مارس.