حديث عن حزب الله.. إيران تتبادل الرسائل مع أمريكا بشأن الحرب في غزة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل في الأسابيع الماضية طوال الصراع في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

قال أمير عبد اللهيان خلال زيارة لبيروت: "خلال هذه الحرب وفي الأسابيع الأخيرة، كان هناك تبادل للرسائل بين إيران وأمريكا".

أضاف أن الولايات المتحدة طلبت من طهران أن تحث حزب الله على “عدم التورط على نطاق واسع وكامل في الحرب مع إسرائيل”.

لفت إلى أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب بدون الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان السبت، قال إن إسرائيل لا تستطيع خوض حرب على جبهتين، محذراً من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيعني "اليوم الأخير" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحذر عبد اللهيان في مؤتمر صحفي من بيروت من أن أي خطوة إسرائيلية لشن هجوم واسع النطاق على لبنان "سينهي الوضع الراهن في المنطقة".

وأشار إلى أن "حزب الله" رد بقوة على هجمات إسرائيل و"نحن على علم بقدراته العالية".